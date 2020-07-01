1名自稱是馬來西亞富商來台考察商機，看上台灣知名搖飲「施房茶」，並與店家簽訂品牌經銷意向書，沒想到簽完約後他竟帶走施房茶美女員工一起回馬來西亞。事後施姓負責人調查才發現，這名女員工竊取飲料配方及原料機密，準備到大馬開店，連當初600萬元簽約金都化為泡沫。

據《鏡週刊》報導，這名37歲盛姓女子擁有E奶火辣身材，她常常光顧施房茶，結識了施姓負責人一家，而施姓負責人父母覺得與盛女相當投緣，因此經常邀她參加家族旅遊，最後讓她在公司擔任會計職位。盛女時常在施房茶粉絲專業上發文，放上自己的照片幫店裡宣傳，看起來對工作非常認真，卻沒想到她會為愛背叛公司。

施姓負責人表示，去年5月自稱馬來西亞富二代男子鄭楚豪，表明看好施房茶品牌，想透過經銷合作將品牌引進馬來西亞，他依約定指派盛女窗口，告知鄭男關於店裡原物料及配方等商業機密；後來鄭男表示要帶盛女到當地訓練員工，施姓負責人不疑有他，便讓2人一同回大馬。

盛女經常在臉書幫施房茶宣傳。（圖／翻攝自施房茶臉書）

起初施姓負責人以電話聯絡盛女詢問工作進度，她都還有回報，隨著時間過去越來越難聯絡到對方，就連當初匯款的600萬元簽約訂金也是一再拖延，最後2人完全失聯。之後施姓負責人陸續接到原物料廠商打來詢問的電話，指聖女以個人身分聯繫廠商，詢問馬來西亞進貨原物料事情，這時才他才驚覺盛女他們根本是要自行開店，自己當初還傻傻相信鄭男想要發展品牌一事。

（圖／翻攝自施房茶臉書）

施房茶總店在新北市新莊輔大商圈開業8年，近期更拓店在台北市信義區遠百百貨專櫃，事業做得越來越好，不料卻被有心人士詐騙，不僅把店裡配方偷走就連當初簽約600萬訂金在一夕間都化為泡沫。施房茶委任律師葉書佑表示，施房茶已對盛女及假富商2人提告妨害營業秘密為等，全案目前由新北地檢署偵查，先前已有傳喚過2人出庭，但仍沒有見到他們蹤影，若再次傳喚未出現，檢方不排除發布通緝。

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(中時電子報)