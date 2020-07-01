桃園市議員王浩宇過去因常對非選區議題高分貝發言，引起爭議，而被連署發起罷免，對於「罷免王浩宇」發起人唐平榮過去言行，王浩宇今天表示，「整場罷免活動背後就是政治活動，有人想選議員，並沒有沒立場這件事，發起人的政治立場親近前藍委陳學聖，大家都知道」、「難道我有比陳學聖前立委不關心中壢嗎？」。對此，罷免官方粉專也給出回應。

罷免王浩宇總部30日在中壢區成立，發起人唐平榮則指出，目前第一階段已達5000份連署書，第二階段8月至9月中要達到選委會罷免門檻連署，唯一目標就是要在2020年12月25日前罷免王浩宇，終止他的不當抹黑造謠言行。

王浩宇今1日在臉書發文表示，第一次見到罷免發起人，是因為他爸爸被鄰居打傷，當時急忙從上海趕回來，還不是議員的他，曾「大力幫忙」，後來他當選後，發起人的爸爸開庭時遇到狀況，又到王浩宇服務處尋求幫忙，服務處也積極協助。

「後來市長選舉，發起人支持陳學聖，再後來，就看到他領銜發動罷免我」，「理由是我的言論太誇張、操弄對立、仇恨，會影響你滑平板的孩子」。但王浩宇反問他，「這幾年，難道我有比陳學聖前立委不關心中壢嗎？」，「我除了感到遺憾之外，也只能尊重」。

對於王浩宇說法，罷免粉專發文澄清，對於陳學聖前立委，發起人感恩他在父親住院兩年期間，默默提供協助。所以在後續的公益事務中也都會邀請相關的政治界好友一同參與，民進黨市議員彭俊豪也是發起人好友，一同參與有利社會的活動卻被王浩宇指為「助選」，想必心中只想到「政治」的人才會這樣想。至於是否為報復性罷免，唐平榮表示，跟王浩宇沒有任何仇恨，也沒有需要報復的地方。

網友在王浩宇臉書留言。（圖/翻攝 王浩宇臉書）

王浩宇貼文，也引來網友批評，「最沒資格說製造對立的就你，成天抹紅其他黨派的成員又拿不出證據，還有臉說別人製造對立？」、「王大議員要表達什麼？你幫過對方是事實，陳學聖也幫過對方，但你言論誇大，操弄對立也是事實」。

但網路公開資料顯示，「罷免王浩宇」發起人唐平榮，是現任財團法人公益傳播基金會執行長，並沒有政黨色彩，屬非營利組織或單位。

(中時電子報)