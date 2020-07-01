技專校院招生委員會聯合會今天上午公告今年四技二專技優甄審入學招生分發錄取結果，各校共要招1萬487人報名，甄審結果之正、備取生計8759人，完成網路登記就讀志願者計8308人，經就讀志願序統一分發錄取者有5120人，錄取率48.82％，比去年增加4.43個百分點。

109學年度四技二專技優甄審入學招生，計有全國94所公、私立科技校院及大學，提供1,615系科（組）、學程，7574名招生名額，其中以商業類(2185名)、商設類(954名) 、電子類(944名)，招生名額居前三名。

技專校院招生委員會聯合會主任王錫福提醒，分發錄取生必須於7月9日12時前，依錄取學校規定時間及方式辦理報到；若未於規定期限內完成報到手續者，視同放棄錄取資格。

獲分發之錄取生如同時獲得本學年度四技二專甄選入學錄取資格者，僅能擇一辦理報到。獲分發之錄取生若於四技二專技優甄審入學招生已完成報到且未於規定時間內聲明放棄者，即無法再於四技二專甄選入學辦理報到，請分發錄取生特別注意。

已辦理完成報到手續之錄取生，除在7月9日12時前，以書面申請向錄取學校聲明放棄錄取資格，否則一律不得再參加109學年度四技二專日間部聯合登記分發及各大學校院入學招生，違者取消其甄審入學之錄取及入學資格。相關訊息請至109學年度四技二專聯合甄選委員會網站查詢：網址https：／／www.jctv.ntut.edu.tw／enter42／。

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