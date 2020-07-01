副總統賴清德臉書帳號疑似被盜，29日晚間被發現轉貼廣告文隨即刪除。總統府發言人谷辣斯表示，有管理的小編群已全都在第一時間更換密碼。

疑似被盜事件發生在29日晚間9點，賴清德臉書分享拍賣直播畫面，因賴清德很重視網路經營管理，小編迅速刪除，多數臉友都未發現。

谷辣斯表示，賴副總統臉書確實被盜，有管理的小編群已全都在第一時間更換密碼，被盜細節還在追查，資安是一個問題，所有相關維護資安的同仁馬上就緊急處理。

(中時 )