賴清德臉書被盜 小編群第一時間更換密碼 11:152020/07/01 中時 崔慈悌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 副總統賴清德。(取自賴清德臉書) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 副總統賴清德臉書帳號疑似被盜，29日晚間被發現轉貼廣告文隨即刪除。總統府發言人谷辣斯表示，有管理的小編群已全都在第一時間更換密碼。 疑似被盜事件發生在29日晚間9點，賴清德臉書分享拍賣直播畫面，因賴清德很重視網路經營管理，小編迅速刪除，多數臉友都未發現。 谷辣斯表示，賴副總統臉書確實被盜，有管理的小編群已全都在第一時間更換密碼，被盜細節還在追查，資安是一個問題，所有相關維護資安的同仁馬上就緊急處理。 (中時 ) #賴清德 #臉書 #被盜 #小編 #密碼 也許您會感興趣 政治熱門新聞 李眉蓁競選團隊出爐 支持者看到名單大喊：贏了 - 政治 可能與台灣建交？同屬「非聯合國成員」索馬利蘭的背景驚人！ - 政治 贊同國民黨佔領立院這訴求？2.3萬名網友投票結果令人吃驚 - 政治 哭窮裝可憐！她14年前揭扁弊案 今當假貴婦賴帳3千萬 - 政治 立院衝突 高嘉瑜奇葩照成意外亮點！網笑：網美都這樣 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。