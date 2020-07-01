伊能靜指要張羅一家人食物很累，被秦昊打臉。（圖／翻攝自八兔每日爆料微博）

伊能靜最近因失言評論梅艷芳風波，在微博掀起不小討論，有人甚至酸她將演員丈夫秦昊博得的好感度也敗光，兩人互動引發討論，自認浪漫感情豐富的伊能靜在交往時就被秦昊直指「有病要治」，伊能靜上節目說要準備一家老小的食物很累，也被秦昊打臉只是偶爾，「家裡都有阿姨」。

網上最近流傳許多伊能靜和秦昊上節目的截圖，伊能靜說和秦昊認識一個多月後，有次他到她家裡，趁秦昊去洗手間時她忽然悲從中來，想到因為失婚更渴求負責任的另一半，沒想到遇到一個小10歲的男演員，微信裡還有很多女生，秦昊見了拿了外套就走，還吐槽伊能靜：「我跟妳說『有病要治』」。

還有片段是伊能靜吐槽秦昊：「我老公對著狗比對我還有耐心」，秦昊冷回：「因為牠的話沒妳多啊」，還有一次伊能靜在節目上說要幫秦昊做減肥餐，還要張羅爸媽、兒子、女兒不同的飲食，秦昊秒回：「但也不是每天都這麼做，偶爾啊！家裡都有阿姨」，網友笑回：「只有秦昊能治伊能靜」、「一個作一個懟，互補」、「突然對秦昊很有好感」、「對秦昊路轉粉了」。

秦昊曾批伊能靜有病要醫。（圖／翻攝自八兔每日爆料微博）

(中時電子報)