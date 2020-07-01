近期新冠肺炎肆虐，許多產業不堪一擊，但房市卻穩定成長。雙北市房價多年居高不下，促使許多購屋族外移至附近的新北市；除了房價因素之外，也因著交通建設的陸續興建，使新北市許多地區成為房市黑馬，交易熱度節節升溫！

新莊、五股、三重房價谷底反彈 高CP值提升買氣

新北市因著重劃區推案崛起及環狀線開通，使新莊、五股、三重房市交易升溫，成為房市黑馬。新莊區分為上新莊及下新莊兩地區，其中上新莊的副都心重劃區、頭前重劃區為房市聚焦點，因著捷運環狀線的開通，發達的交通帶起周邊的發展趨勢，進而吸引國際商展中心、國家電影文化中心等等進駐，使新莊重劃區站穩4字頭房價，甚至漲破4字頭，年成長更衝破7%！

五股泰山輕軌正在規劃中，計劃由環狀線分子尾站沿路經過三重區、蘆洲區、五股區、泰山區並止於桃園機場捷運，指日可待的發展潛力也讓五股區的洲子洋重劃區成為新北房市黑馬之一；而之所以吸引買氣，原因在於親民房價，洲子洋重劃區鄰近成泰舊市區，使區內新成屋房價落在3字頭，相對鄰近的蘆洲4-5字頭房價來得親民許多，故吸引不少附近區域居民移居此地購屋。

繼環狀線第一階段通車後，第二階段將行經三重、蘆洲地區，深受通勤族、首購及換屋族的關注，進而帶動此區的房市買氣。三重重陽重劃區除了環狀線之外，還鄰近中山高交流道且有綠地規劃，生活品質佳；三重仁義重劃區座擁雙捷運，區內有24小時家樂福及全聯旗艦店，生活機能良好，使該區新推案開價每坪4字頭，高CP值吸引民眾前往購屋。

位於新北市土城重劃區內的「金城舞2」/黃世麒攝

這5區交通超方便！成為房市交易熱區

因著交通越來越便捷，往外圍區域購屋已成趨勢，因此土城、汐止、蘆洲、新店、林口這5區成為大台北移居民眾的青睞。土城擁有兩大重劃區，分別為暫緩重劃區及頂埔鴻海科技園區旁的重劃區，而暫緩重劃區算新興重劃特區，未來更有三環三線的萬大二期G10站，開車至台北市也只要半小時，對於買不起大台北地區的民眾來說，土城勢必是個好選擇。

汐止一直都是大台北居民購屋的首選之一，因著鄰近台北市南港區、內湖區以及房價親民等原因，吸引大量外來人口。對於首購族及換屋族來說，購買新房趨勢升高，「買房就要買新房」已經是年輕人購屋的新觀念，其中，汐止的自強里、福安里因著擁有新房和便利生活機能及鄰近學區，使這兩區成為人口增加快速的地方，也提升中古屋的價值和帶動新房不降反升的房價。

新店央北重劃區/鄭任南攝

根據永慶房屋統計實價資料顯示，去年(2019)上半年新北房價漲最多的是蘆洲區，漲幅近5%，原因在於此區與士林區、大同區只有一橋之隔，但房價卻相差了近一倍之多，再加上南港子重劃區優秀的生活機能，帶動蘆洲房價持續上漲，對於投資或是自住客都是買房的好選擇。隨著環狀線的開通，新店區房市也跟著受惠，而最近受到矚目的央北重劃區擁有新店少見的大面積土地、捷運規劃及河岸景觀，也有不少建商準備進駐，交通便捷不說，周邊的發展更是潛力無窮。

桃園林口一直都是近年房市討論的焦點，自從機場捷運開通後，周邊商場林立，發展速度及繁華程度有目共睹，也拉近了市區間的距離，桃園、雙北往返不再花費太多時間，而且生活機能不輸雙北，但房價卻親民許多，大大提升從市區移居到林口購屋的人口數，也刺激了周邊房價的回升。

淡水、八里房價最親民 一圓首購族買屋夢

雙北市房價一直居高不下，許多首購族始終下不了手，退而求其次選擇鄰近雙北的新北，其中淡水、八里成為買房新寵兒，因著清幽的居住環境及親民價格，讓購屋族有能力一圓購屋夢。因著淡海輕軌開通，串起了淡水、淡海的生活圈，也帶起周邊產業及房市。淡江大橋主段橋已經動工，可縮短淡水、八里兩者25分鐘的距離，而連結淡水區及八里區的八里輕軌也已通過交通部審查。淡水、八里擁有獨天得厚的河岸景觀，居住環境優美、交通便捷，但卻是大台北少有機會找到的2字頭房價，如此親民的房價促使許多購屋民眾願意捨棄雙北，直接在淡水、八里區下手。

(中時電子報)