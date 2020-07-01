(11:46更新)有媒體報導，創立超過30餘年的五福旅行社，在沒有預告、無協調會下，將裁員近5成。對此，五福旅遊執行長謝宏明說，由於尚未見到下一波紓困的內容，公司僅止於討論該如何存活，一切都還沒確定，就被爆料。謝稱，稍晚開完會後，會再對外公告比例。

謝宏明說，政府前兩波紓困確實對公司營運有所幫助，交通部也公布會有下一波紓困，但等到6月底都沒公告後續，所以內部有討論，若繼續紓困要如何因應，若無該如何存活下去，如果想活久一點，節省開銷勢在必行。

謝宏明表示，公司營業額原本每月約6億元，如今剩下1000萬元，疫情持續半年多，能撐到現在並不容易，且4月高階主管減薪5成，仍不足以因應。

謝宏明強調，目前裁員比例還在討論階段，就被員工爆料要裁員5成，其實比例尚未定案，且不會超過一半，稍晚開完會後，約下午3時後再對外公布，至於對象以業務停滯的部門為主，希望員工共體時艱，未來遭資遣的對象，可先領政府失業補助，未來也優先聘回。

(中時電子報)