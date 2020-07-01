新冠肺炎衝擊各行各業，其中對第一線的服務業衝擊甚大，據台少盟日前公布的「新冠肺炎疫情對青少年職場工作衝擊調查」指出，有4成4的青少人表示，工作受到疫情影響，其中以薪資變少、無薪假為主，甚至有青年打工族每月打工時數從70小時減少至37小時，如以基本薪資推算，單月就減少逾5000元。

若以申請的台少盟第9屆163名「逆風少年」統計，其中有48％家庭收入不穩、56％來自單失親或隔代教養家庭，但其中僅有36％學員有低收或中低收入戶資格，也使多數的逆風少年要用打工協助家計，其中有83.3％的學員打工目的為「分攤家計」、77.1％為「籌措學費」。

為了分擔家計，從高中三年級打工至大四的的徐瑋駿表示，雖然目前在公家機關打工未受疫情影響，但聽聞許多在早餐店、餐廳打工的朋友受到疫情影響、打工時數大量減少，甚至還有從未幫他們加保勞保的個案，因此也無法使用勞動部的紓困方案。

台少盟秘書長葉大華表示，受到新冠肺炎影響，許多打工族減少工作時數，甚至有減少達半數以上，對於需要打工協助家計、籌措學費的逆風少年影響更大，但教育部對僅提供延長還款期限、緩繳利息的方式，倒不如直接減免學雜費，或用全面性的獎助學金協助青年學子。

台少盟與「全家」共構逆風計畫已經9年，協助1106名逆風少年、594名學生完成夢想實踐計畫，台少盟邀請社會大眾支持「逆風計劃」，讓每位逆風少年能減少經濟壓力，提升學習力，為自己的未來做準備。

(中時 )