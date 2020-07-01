台南市政府為打造低碳城市，積極發展具有綠色運輸特色的共享運具。GoShare 移動共享服務1日宣布正式進駐台南，初期將提供200輛「隨借隨還」共享電動機車，未來還將增加到500輛，讓前來台南旅遊的民眾，又多一項共享運具的新選擇。

GoShare繼桃園、台北、新北「青春山海線」後，首度進軍南台灣的共享電動機車市場。市長黃偉哲表示，台南市擁有GoShare、iRent等2家共享電動機車業者提供服務，相信未來將有更多共享運具的業者陸續投入台南市場。

黃偉哲還認為，台南市擁有得天獨厚的古蹟景點、美食觀光優勢，成為吸引共享運具業者投入的最大利基；同時，共享運具的綠色運輸特色，也有助於台南市打造成為低碳城市。

市府交通局長王銘德也認為，建構綠色大眾運輸系統，減少傳統燃油運具的使用，是打造低碳城市相當重要的一環；目前市府除開闢電動公車路線、逐年汰換老舊公車為電動公車、建置T-Bike租賃站並積極提高使用率外，還積極協助業者發展共享運具。

王銘德呼籲，民眾使用共享運具時，仍應遵守道路交通管理處罰條例相關規定，使用後更應停放在合法停車空間，共同維護市容，打造台南成為移居的低碳、智慧城市。

(中時 )