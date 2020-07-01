環保局稽查燒稻草。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

環保局稽查燒稻草。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

環保局使用無人機稽查。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

近來人們爬山俯望彰化平原，就看到瀰漫灰煙裊裊，到處都在燒稻草，讓人無奈，這樣空品怎會好？環保局長江培根表示，今年透過無人機稽查及設置3處制高點監控設施稽查，已查獲露天燃燒稻草行為人，並開立32張罰單在案，較去年同期6月15件，高出一倍多，且新裁罰標準上路，每件從1200元提高到1800元，夜間再加權計算。

彰化縣環保局表示，為減少稻草露天燃燒對民眾健康及環境品質的影響，對於縣內歷年露天燃燒稻草之重點區域，包含二水鄉、二林鎮、溪州鄉、田中鎮、竹塘鄉及埤頭鄉等鄉鎮加強稽巡查，另透過無人機稽查及設置3處制高點監控設施稽查。

環保局長江培根表示，露天燃燒稻草不僅會釋放大量二氧化碳及細懸浮微粒至環境中，燃燒過程所產生的濃煙，更可能會導致空氣品質惡化、危害民眾健康、甚至影響行車安全。

對於曾有露天燃燒痕跡情形農田，也將透過｜「地籍圖資網路便民服務系統」查詢地籍資料，主動拜訪輔導，俾利加強管制露天燃燒行為。

環保局指出，農民可透過再利用方式處理稻草，如就地翻耕掩埋、應用分解腐化菌、作物覆蓋或其他再利用方式處理稻草，今年持續結合農會推廣腐化菌肥處理稻草，並特別編列預算補助農民每分田每包腐化菌僅需負擔100元，農民可就近向附近農會登記購買使用。

環保局空品科長尤鴻昌表示，去年每件裁罰1200元，今年環保署修正裁罰準則，自6月12日起適用新裁罰準則，每件裁罰1800元，夜間、假日加重0.5權重，尤其，彰化縣全縣都被列為pm2.5為三級防制區，再加0.2權重。

環保局呼籲勿露天燃燒稻草，民眾發現露天燃燒行為，可協助撥打公害陳情報案專線04-7115655轉803、804、805檢舉，以改善農民稻草露天燃燒。

(中時 )