暑假到全民瘋國旅，一掃疫情期間觀光產業的陰霾，產險業者也順勢推出網路投保旅行綜合保險只要銅板價，滿200元還可抽4萬元家樂福禮券的促銷方案。

由於國內疫情要持續獲得良好控制，且國人目前還無法到各國旅遊，以2019年為例，去年出國旅遊的1,700萬人次，即有機會能轉為挹注國旅。華南產險副總經理兼發言人林適祺表示，國旅要重新贏回遊客信心，相關業者應共同打造一個安心旅遊的環境，才能消除民眾的疑慮，就產險公司而言，主要就是提供保費便宜、保障完整的旅遊保險。

林適祺表示，過去國人投保旅遊保險大多以海外行程為主，其實國內旅遊保險不但價格低廉，保障項目也不少，可謂經濟又實惠。以華南產險網路投保為例，20歲-70歲投保國內旅行綜合保險3日，只要74元就能擁有旅平險200萬（含身故或喪葬費用、失能、重大燒燙傷保險）、大眾運輸增額100萬、傷害醫療保險10萬、個人責任保險50萬的保障，若加價35元還可升等醫療保額加倍至20萬，並有旅行期間居家竊盜5萬、行動電話被竊損失1.5萬元的保障。

意外發生並不會分國內或國外，普悠瑪列車出軌、蝶戀花遊覽車翻覆等事故，讓人仍記憶猶新，民眾端午連假和暑假出遊，莫忘了投保旅行綜合保險，給自己和家人一份安心的保障。

華南產險表示，為配合交通部「安心旅遊國旅補助」期間，7至10月凡於華南產險網站投保旅行綜合保險，不限保費金額皆可抽Hagen-Dazs冰琪淋，保費滿200元還可再抽4萬元家樂福禮券，最近要出遊的民眾可以「買好險、抽好康」。

(工商 )