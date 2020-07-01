6月初以來大陸南部暴雨成災，千萬民眾受到影響，累積死亡人數至少78人，當地中央氣象台持續發布暴雨藍色預警。此外，湖南省的鳳凰古城遭水淹沒、殺錢塘江口，昨（30日）當地已啟動水旱災害防禦IV級應急響應。

大陸中央氣象台今（1日）連續第30天發布暴雨預警，持續時間為近年來少見。預計本周，華北、黃淮、東北等地仍多陣雨或雷陣雨，局部地區暴雨，並伴有雷暴大風或冰雹；今明兩天，四川、重慶、貴州、雲南、廣西、浙江、福建等地部分地區有暴雨。

浙江省水利廳表示，6月30日下午3時35分，位於錢塘江上游蘭溪市的水文站水位觸及28米的警戒水位，因此宣布錢塘江今年第1號洪水已形成，當地在晚上10時30分啟動水旱災害防禦IV級應急響應。

鳳凰古城淹水。（圖／翻攝自微博）

而根據氣象預報和當前水利工程調度情況預測，杭嘉湖區維持高水位，錢塘江中上游常山站、衢州站將發生超保證水位洪水，金華站將發生超警戒水位洪水，蘭溪站將發生接近保證水位洪水。

截至30日16時，全省大中型水庫蓄水總量為272.68億立方米，較入梅以來增蓄38.03億立方米，其中有20座水庫超汛限水位；主要江河站有21站超警，其中3站超保，分別為衢州常山站、秀洲王江涇站和桐鄉烏鎮站。

此外，水利部黃河水利委員會日前要求黃河小浪底水庫開始洩洪，6月29日上午8時起水庫以每秒5,520立方米的速度排水，當局30日要求水庫加大洩洪量，以騰出庫容，確保在汛前將水位下降到汛限水位以下。另外從網友發布的影片中可以看到，昔日觀光旅遊景點湖南省鳳凰古城的街道全被洪水淹沒，水深及腰，行走相當不容易。

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(中時電子報)