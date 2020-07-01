疫情過後的第一個暑假即將來臨，在邊境尚未完全開放的情況之下，國人旅遊市場的「報復性消費」能量可期。為把握這一次服務國旅的黃金商機、同時讓不能出國的民眾能擁有類出國的度假感受，台北晶華酒店自7月15日至8月31日將推出「盛夏郵輪式度假體驗」住房優惠專案，從吃、喝、玩、樂、買、學，等六個面向，提供房客餐飲與住房全包式的度假新選擇，兩人以上成行、三天兩夜大人每人每晚2,990元起，12歲以下孩童半價，7月10日前完成訂房，另贈每位房客價值至高1,628元的栢麗廳自助晚餐一客，並歡迎使用「安心旅遊券」或「振興券」消費。7月入住加購高鐵車票7折，8月則享有6折，兩大兩小從高雄來台北度假，車票費用可以再省3,600元。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正針對此次推出的「盛夏郵輪式度假體驗」住房優惠專案表示：「疫情改變了人們的生活以及消費方式，我們更加珍惜自己與家人的健康、更加珍惜與家人共處的時光，也更想會把時間與金錢花費在有意義的事情上面，所以晶華在暑假期間把吃喝玩樂、購物以及學習等面向整合在一起，讓房客吃飽、喝足、玩得開心快樂的同時，也可以選讀一系列擁有教育性質的家庭同歡活動，希望透過闔家互動打造有品質的家庭生活、關懷社區與生活環境議題、了解食材與食安、樂於學習並分享文化、最後透過創意展現對於生活的品味。」

不只是價格超優惠，為使專案內容豐富多元，貼近郵輪式的享受，酒店也與HTC VIVE新型VR遊戲體驗，加上桌遊以及故事城堡，全新打造了一間「VR兒童遊戲室」，並於每日晚間在頂樓泳池畔播放好萊塢以及迪士尼熱門電影、讓房客坐擁國際城市天際線、觀賞「城市星空電影院」。餐飲部的大廚們也備妥擁有各式口味的花式冰淇淋餐台、滿是玉米片與莎莎醬、起士醬…等配料的墨西哥脆片吧，裹滿焦糖、巧克力、堅果…的爆米花車，色彩繽紛、造型吸睛的糖果推車，以及適合孩子、健康營養的優格吧和療癒感十足的夢幻棉花糖吧等6大主題「自助點心吧」。

在「盛夏郵輪式度假體驗」專案中強調的「買」與「學」的部分，晶華邀集了集合麗晶精品32家品牌共襄盛舉，推出「寰宇購物禮遇」，內容包括設計師座談、名店導覽、時尚風格教學、購物折扣…等。精心規劃的「麗晶家庭學苑」也有9項寓教於樂的課程可供房客選讀，更加入On Line課程，房客可以透過客房的電視頻道、進行學習活動，包括摺疊毛巾動物、打包行李與鋪床教學的小小管家訓練、裝飾杯子蛋糕與調製夏日飲品的食藝創作、巨星酒店重要景點導覽與拍照教學、英日語唱跳偶像養成班、結合科技與芳療的AI人工智慧漢方諮詢服務、走入鄰近社區巷弄的城市文化探索…等。邀請大小貴賓們盡情享受家庭生活、一同留下歡樂的暑假回憶。

(中時 )