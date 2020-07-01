農委會祭出250元的農遊券，桃園市農業局加碼200萬元要搶農遊券市場，祭出方案卻遭桃園市長鄭文燦打臉批無效稱「做給市府看」，鄭1日正式宣布，將從抽獎改為直接補助，全市公私立幼兒園和各級學校，每班補助1萬元校外教學，參加2處以上農遊場家，嘉惠在地休閒業者。

農委會也祭出電子版農業振興券，面額為250元，可在10種農業場域消費，將配合行政院的振興三倍券在7月15日同步上路，桃園市農業局加碼200萬元要搶農遊券市場，原計畫在9、12月抽獎送好禮、另獎勵前5名人氣商家，但上周市政會議報告時卻遭鄭文燦打臉，認為「只是做給市政府看」，質疑：「有人會為了抽獎特別去嗎？」

鄭文燦1日市政會議宣布，200萬元抽獎改為直接補助，效益才快，將與教育局合作戶外教學營隊，鼓勵學生參與食農或環境教育，1班補助1萬元，200萬就有200班可從事農市體驗。

農業局長郭承泉進一步解釋，將請教育局動員各級學校師生下載農委會250元的農遊券，市府補助1萬元讓200班次的師生校外教學，每個行程至少要造訪2處以上的農遊合作場家，就能發揮加乘效果，將農遊券留在桃園使用。

郭承泉說，目前教育局除現有13條遊程外，將再納入農遊券的合格商家名單，提供給公私立幼兒園和各級學校有更多選擇，嘉惠在地休閒業者。

(中時 )