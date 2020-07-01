民眾在超商排隊現場，也拿出手機，表示超商預購系統以及信用卡網站系統，都進不去。（吳建輝攝）

但也有幸運民眾，成功進入預購頁面。（吳建輝攝）

彰化縣議員曹嘉豪一早排隊也撲空，表示還有七天，建議民眾分流分批，當個聰明領券人。（吳建輝攝）

振興三倍券今天上午9點開放預購，民眾選擇多樣可到超商，官網，甚至手機網銀等進行預購綁定的動作，但可能因為短時間湧入太多預購民眾，許多系統都無法進入網站，甚至當機，彰化縣議員曹嘉豪一早排隊也撲空，表示還有七天，建議民眾分流分批，當個聰明領券人。

一早到超商預購的陳小姐就說，在機台前點選後就一直進不去預購頁面，只能無奈看著讓人很焦慮「圈圈」一直轉；而林小姐在現場則拿出手機，因為超商等太久，想說拿手機綁信用卡碰碰運氣，同樣存在無法載入網頁的窘境。

而尚未預購的許小姐說，相較其他國家的紓困方案，國內三倍券就像是在分乞，但儘管對其施行方式有異議，仍然會去領取，畢竟這是大家辛苦繳納的納稅錢；服務業張小姐則說，還在比較哪個方案優惠較多，等比較完才會領取。

彰化縣議員曹嘉豪表示，今天一早到超商預購的狀況並不是很好，他排了十分鐘隊伍絲毫沒有前進的跡象，應該是民眾都擠在首日想搶先預購，但三倍券預購提供民眾7天的時間，建議民眾分流分批預購，避免排隊人潮與人員作業困難。

(中時 )