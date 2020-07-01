大陸國務院新聞辦公室於周三（7月1日）上午10時舉行新聞發布會，介紹港版「國安法」的詳細情況。對於香港維護國家安全法是否違反「一國兩制」原則，大陸港澳辦常務副主任張曉明指出，香港國安法完全符合「一國兩制」方針，可以說它是把堅守「一國」原則和尊重「兩制」差異完美結合的一部法律。並指若大陸要搞「一國一制」，何必大費周章制定港版「國安法」。

張曉明指出，港版「國安法」的立法目的就是為了維護「一國兩制」，它的立法內容也沒有超出「一國兩制」的框架，它的立法效果現在就可以預見，肯定會使「一國兩制」實踐行得更穩、走得更遠。香港現在已經出現了一些偏離「一國兩制」正確軌道的現象，有些甚至挑戰了「一國兩制」的底線。這部法律一定程度上來說就是要糾偏，說得形象一點，就是要往「一國」的方向拉近一些。這麽做最終還是為了堅持和完善「一國兩制」，而不是要改變“一國兩制”。

他表示，這兩天有的國家的政治人物公開說我們現在要在香港搞「一國一制」，如果我們要搞「一國一制」的話，這個事情就簡單了，我們完全可以把中華人民共和國刑法、刑事訴訟法、國家安全法等這些全國性法律直接適用於香港特別行政區，何必費這麽大周章為香港度身訂做制定一部國安法呢？

張曉明痛批，每當中央依法行使某些權力的時候，西方都會有人出來指責說你們破壞了「一國兩制」，侵蝕了香港的高度自治。好像香港的事情中央什麽都不能管，反而他倒可以隨意指手畫腳。中央怎麽能夠對各種反中亂港勢力在香港肆無忌憚地從事分裂國家、危害國家安全的行為和活動坐視不理呢？世界上有任何一個國家會對危害自身安全的犯罪屢屢发生置之不理的嗎？！

他強調，「一國兩制」是我們的國策，沒有任何人比我們更加珍惜「一國兩制」，也沒有任何其他人比我們更加了解「一國兩制」的真諦，也沒有誰比我們對「一國兩制」更有定義權和解釋權。

(中時 )