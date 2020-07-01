東典(6588)今(1)日以承銷價68元掛牌，受全球5G啟動，光通訊濾片需求量大，加上東典是全球少數高密度分波多工系統(DWDM)薄膜濾光片(TFF)的供應商，TFF是5G通訊中增加資訊流量的重要關鍵所需用到的技術，市場需求遠大於供給，營運前景看好，東典今開盤報在155元，股價最高一度達162.5元，漲幅高達138%。

東典生產光學薄膜濾光片，包括高密度多工分波器(DWDM)、低密度多工分波器(CWDM)、增益平坦濾波器(GFF)、波段分波器(Band Separators Filters)、抗反射膜及截止濾光片等。

根據研究機構Market Research Future預估，全球光通訊市場規模將於2023年達240億美元，2016至2023年市場規模複合成長率約為9%，維持穩定成長之趨勢。5G最大的特色除了提高傳輸速度外便是「萬物互連」，預期小型基地台建設將進入快速成長期，對於光通訊產業的需求也將水漲船高。

展望未來，東典主要客戶為全球知名廠商，與客戶間保持良好合作關係，今年起先進各國將陸續發展5G商用及相關應用，網路流量需求大幅增加，市場對於通訊產品品質及傳輸速度要求更為提高，因此帶動整體光通訊產業成長，預期東典光電將長期受惠，營收可望持續穩定攀升。

(時報資訊)