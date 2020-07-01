由於新冠疫情造成全球需求縮減或延後，南韓六月製造業活動持續呈現萎縮趨勢。

南韓六月的製造業採購經理人指數(PMI)來到43.4，此前五月的讀數為41.3，雖稍有好轉，但仍呈現連續第六個月低於50。在次指數當中，產出、新訂單和出口訂單顯示出萎縮的趨緩，但由於懼怕疫情出現反撲，商業狀況(business condition)依舊出現極度地疲軟。

負責編製的IHS Markit經濟學家海思(Joe Hayes)指出，產出和新訂單似乎已從四月的谷底逐漸恢復，但這些上升僅為片斷的，因為許多公司的營運仍遠低於其產能，或是生產和新訂單數量並沒有逐月地改善。

由於新冠疫情在未來的不確定性以及可能出現微弱復甦，對製造業未來12個月產出的預期也持續保持在悲觀。海思認為，韓國為出口導向的經濟體，在沒有出現實質性的需求上升之前，製造業產出水準將持續低迷。

(時報資訊)