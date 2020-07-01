各國積極推動5G基礎建設，且蘋果新機將於下半年推出，穩懋(3105)董事長陳進財認為，下半年該旺的產業還是會旺，第3季不會比第2季差，下半年業績可望維持上半年水準，穩懋今天盤中股價走高，緩步填息。
穩懋今天除息，每股配息7元，盤中股價一度上漲4.5元，除息首日填息幅度約64.29%。
新冠肺炎疫情及美國華為新禁令導致下半年產業變數不少，讓第3季電子產業傳統旺季蒙上陰影，不過5G基礎建設、WiFi、光通訊及3D感測等產品需求不錯，穩懋認為，第3季不至於出現旺季不旺的情況。
陳進財表示，各國都在實施QE印鈔票，並增加財政支出，推動基礎建設等振興經濟方案，包括5G等基礎建設並沒有停止，反而更活潑，目前看起來，5G基礎建設、光通訊、基地台等需求都比上半年好，低軌道衛星看起來也不錯，WiFi相關需求亦很好，第3季看起來還OK，不會比第2季差。
在3D感測部分，由於5G手機滲透率持續提升，且中美貿易戰讓美國蘋果等手機品牌廠受惠，而蘋果為目前手機廠中使用3D感測最為積極的廠商，讓穩懋下半年3D感測產品看好。
受惠於5G手機滲透率提升，今年第1季5G PA佔穩懋營收比重約20%，隨著5G手機日益增加，今年5G PA佔營收比重可望超過20%。
(時報資訊)
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