歐洲聯盟允許入境歐盟的14國名單，自7月1日起生效，亞洲方面只有開放日本、韓國、泰國三個國家，對中國大陸則是有條件開放，台灣則未列名這份所謂「安全國家」名單。對此，前民進黨立委沈富雄指出，在錯愕與臉上無光之餘，各界所能想到的原因有三個，其中一個是政治因素，但他說，「陳時中已不止一次歸咎於政治因素，這是他卸責的最好說辭，可是歐盟已將中國大陸列為有條件接受，政治干擾之說不攻自破」。

沈富雄今(1日)在臉書寫下「歐盟大啟封，台灣獨憔悴」，一向對台友善的歐盟，在預定今天邊境啟封的國家中，台灣與美國、新加坡同被排除在外，在錯愕與臉上無光之餘，各界所能想到的原因，大致有三個，除了政治因素外，第二個就是「篩檢次數過低，防疫成績不值得信賴」，他認為專家學者偏好此說，但此為純屬隨人起舞的無稽之談，理由如下：

(1)歐盟啟封的標準是每日新增確診案例不可超過16/10萬，以此計算，台灣可容許的案例是每天3680人。

(2)台灣的日篩人數即使增加10倍，甚至100倍，新增確診個案不會超過兩位數（我認為<10人），但確診率將大大美化，對台灣的防疫成績一點不傷。

沈富雄指出，第三點是無法達到「平等互惠」的協議，就如蘇義仁教授所說的「成功的負擔」，台灣仍然沉醉於上半場的成功，而腦子不願轉過來，嘗試把它轉化為兩個問題來詮釋這種「甜蜜的陷阱」以就教於國人，分別是：

(1)歐盟對14國啟封，台灣對其中幾國啟封？「貨要出去，人要進來」，其實重點不在歐盟諸國是否接納台灣旅客，而是台灣是否接納他們的旅客？

(2)就疫情的管控而言，台灣技高一籌，舉世無雙，我們的選擇是要珍惜此一成果，而對相對「風險高、不乾淨」的外來客拒之於境外？還是對已有的成果充滿信心，對可能入境的感染源的處理有恃無恐，嚴謹但無懼？

最後，沈富雄說，一念之差，失之千里，謀國者在下半場能不慎乎？貼文曝光後，許多網友則是留言寫下，「外交都是對等的，台灣人怕外面疫情多不讓人進來，那別的國家也不會讓你去」、「很多運動是下半場被勝轉敗」、「 真知灼見！」。

(中時電子報)