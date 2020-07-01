公平會與印尼競爭委員會簽定競爭法瞭解備忘錄後，兩國競爭法首長6月30日首次舉行「台灣公平會與印尼競爭委員會競爭法與適用瞭解備忘錄執行事宜」視訊會議。

公平會1日透過新聞稿指出，台印尼競爭法首長雙邊會談原規劃於臺印尼競爭法瞭解備忘錄完成簽署後即在台北舉行。但是因新冠肺炎疫情影響，而將實體會議改以視訊方式進行。

這次視訊會議共分兩個場次：第一場係由我國公平會主委黃美瑛與印尼競爭委員會（Indonesia Competition Commission）主任委員Kurnia Toha共同主持，主要就兩國競爭法與競爭政策發展廣泛交換意見；第二場則是邀請我駐印尼代表處代表蕭振寰與印尼駐台代表處貿易組組長Miftah Farid與會，雙方就落實執行台印尼競爭法瞭解備忘錄達成共識。

公平會指出，各國競爭法主管機關常藉由參與各項國際會議交換競爭法執法經驗，並瞭解競爭政策國際發展趨勢；但是今年受到新冠肺炎疫情影響，首度採取視訊方式與國外競爭法主管機關進行意見交流。台印尼兩國藉由簽署瞭解備忘錄建立正式溝通管道下，除奠定雙方競爭法跨境執法基礎，並進一步深化執法機關間之協調合作，有利共同維護雙方市場公平競爭環境。

(工商 )