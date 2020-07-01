大陸國新辦1日上午為港版國安法召開記者會，港澳辦副主任張曉明對於港版國安法是否違反「一國兩制」原則問題時表示，該法完全符合「一國兩制」方針，將堅守「一國」原則和尊重「兩制」差異完美結合，依定程度上來說是要糾偏，要往「一國」的方向拉近一些。

張曉明表示，港版國安法立法內容沒有超出「一國兩制」的框架，香港現在已經出現了一些偏離「一國兩制」正確軌道的現象，有些甚至挑戰了「一國兩制」的底線，該法一定程度上來說就是要糾偏，說得形象一點，就是要往「一國」的方向拉近一些，最終還是為了堅持和完善「一國兩制」。

張曉明強調，外界批評大陸要在香港搞「一國一制」，倘若大陸要搞「一國一制」的話，何必費這麼大周章為香港度身訂做制定一部國安法呢？

對於外國表示的要對大陸官員採取嚴厲制裁的措施，張曉明指出，這是強盜邏輯，現在做的是在制定中華人民共和國的一個地方行政區域的維護國家安全的法律，完全是我們的內政，中國人看別人臉色，仰人鼻息的時代已經一去不復返了。

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