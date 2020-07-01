勞動基金運用局今（1）日指出，勞動基金投資今（109）年受到嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情影響，投資收益大幅下滑，然而近二個月疫情趨緩，投資收益亦逐步回升，整體勞動基金5月單月收益回升707億元。

勞動基金運用局表示，嚴重特殊傳染性肺炎疫情自今年初快速蔓延，全球金融市場斷崖式下跌，導致多元投資全球金融市場的勞動基金收益也大幅下滑呈現損失，幸而近二個月歐美國家疫情持續緩和，全球商業活動逐漸解封，以及各國相繼推出刺激經濟措施，有助於金融市場在4月份大幅反彈。

然而5月美、中貿易關係再度緊張，高度的政治不確定風險，使得全球股市呈現上下震盪，MSCI全球及台灣加權股價指數5月份單月分別回升4.35％及下跌0.45％，累計今年表現分別為-9.16％、-8.79％。

勞動基金今年截至5月底止，整體基金規模為4兆3,428億元， 5月單月收益回升707億元，累計仍虧損2,246.7億元，收益率-5.29％。

(工商 )