工業電腦廠樺漢（6414）1日發布重訊，旗下S&T AG以3,750萬歐元，換算新台幣約12.4億元，取得ISKRATEL telekomunikacijski sistemi d.o.o.普通股，累計股權持股100％，將藉此拓展東歐及俄羅斯市場。

樺漢表示，取得ISKRATEL telekomunikacijski sistemi d.o.o.普通股具體目的及用途，主要著重在兩大方向，第一、擴展S&T技術及產品。第二、擴張S&T東歐及俄羅斯營運區域。

樺漢今年將以秉持集合、整合、融合的策略目標，協助系統整合商提供客戶智能化產品與服務，在集合方面，水平拓展ODM「集合」事業、垂直拓展品牌及系統整合事業，聚焦個人工業電腦，在整合方面則為建構資源整合平台，尋求創新生意模式，以最佳化組織架構，聚焦高效能運算，並以融合集合及整合產品的基礎上，創造智能商機、發展智能產品及服務，聚焦鏈結創新平台。

(工商 )