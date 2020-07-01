國民黨智庫副董事長連勝文今天指出，年輕人討厭國民黨的主要原因，並不是九二共識，因為年輕人根本不在乎這方面的問題。他還說，國民黨面對失敗，習慣將責任推給一、兩個人或一、兩件事情，他在歷經2014年選戰失敗後，就已經有相當切身的體驗，如果要說去年大選，國民黨不被年輕人喜愛，原因是因為「九二共識」，他也覺得有很大的問題。

連勝文今天接受廣播節目專訪，暢談對九二共識及香港國安法等問題的看法。連勝文說，他去年選後檢視由民調專家提供的數據，發現九二共識議題，並不是民眾、尤其是年輕人不支持國民黨的因素。他說，民調詢問「為什麼去年不投韓國瑜或不支持國民黨」， 九二共識佔的比例其實非常低，佔比不到10％，甚至只有個位數，為什麼不投國民黨，回答比例比最高的還是「韓國瑜市長任期沒做滿就去選總統」。

連勝文指出，現在黨內有很多人說，敗選原因是「九二共識」，他認為欠缺科學根據。就他這幾年接觸年輕人的經驗，「年輕人其實不在乎」，年輕人根本就不喜歡國民黨，那國民黨要不要推九二共識，幹嘛還要去在乎？

連勝文分析，年輕人的面貌複雜多元，不會只有一種面貌、只關注一個議題，有人在意寵物、有人在意理財，不能只從單一面向定義年輕人，國民黨長期未經營年輕人領域，不去重視年輕人關切不同議題、不同領域，只以保守的方式呈現出與年輕人的距離，年輕人又怎麼可能在乎國民黨說什麼。

至於民進黨猛K國民黨九二共識，連勝文說，從他讀國中開始就大力操作國民黨會「親中賣台」，但國民黨在兩岸最高指導原則，應是「和平」兩字，「親中」只是民進黨給國民黨戴的大帽子，而且賣台講了30幾年，台灣土地卻沒有一公分被賣掉過，國民黨執政時，領空也從沒被侵犯過，現在中共軍機卻照三餐侵犯台灣領空，那麼究竟是誰賣台呢。

另外，針對陸方通過「港版國安法」引發爭議，連勝文受訪問時表示，台灣現在該做的事，是敦促大陸當局落實香港基本法普選的承諾，畢竟這是陸方在1997年白紙黑字承諾的事，香港現在有很多（官員、民意代表）都是被指派，大部份都聽大陸的話，造成香港社會不滿，尤其商界的利益很可能因此對香港政府主導力量更大，引發港民反彈。

連勝文還說，他因工作曾住在香港20多年，認識許多民主派、建制派人士，香港的狀況比想像中複雜，但民進黨卻利用這個議題操作選舉，原因就在對台灣政治人物來說「這根本沒差」，因此才會有網友取笑蔡政府「對香港的愛，只到1月11日下午4點就沒有了。」

連勝文也指出，港台關係密切，國民黨處過去低估港對台的影響，低估香港每件事都會影響台灣年輕人反應，國民黨也因此受到傷害，除了對手刻意操作，國民黨反應也太慢，讓選民認為國民黨不在意香港議題或完全不當一回事，這是國民黨必須檢討的問題。

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(中時電子報)