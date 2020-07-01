陸委會表示「台港服務交流辦公室」招牌的字體是參考香港市井常見的字體所製作。（陳怡誠攝影）

港版「國安法」昨日深夜正式在香港刊憲施行，刑度與寬度都較預期大，非港人或不在港犯案都適用，國際高度關注。陸委會主委陳明通形容「這不僅僅是對香港居民，更是天朝帝國對世界子民發出的律令」。

陸委會主委陳明通、策進會董事長張小月上午共同為「台港服務交流辦公室」揭牌，並宣布正式營運。

陳明通說，「台港服務交流辦公室」揭牌，是政府「撐香港」的重要里程碑，表達台灣對香港民主自由的支持，也彰顯關懷港人的決心，期許辦公室未來能促進台港正向互動綿延不絕。

張小月表示，香港情勢去年至今發生非常大的轉變，成立台港服務交流辦公室有必要性，提供港人來台工作、投資、移民等服務，更彰顯與港人站在一起，堅持自由民主普世價值，堅持對人權的尊重。

陳明通還特別指出，「台港服務交流辦公室」招牌的字體是參考香港市井常見的字體所製作，與港人博感情意味十足。

對於港版「國安法」內容規範非港人或不在港犯案都適用，陳明通表示，這已經不是香港或台灣，而是全世界都必須關注的法律，必須嚴肅面對，「不僅僅是對香港居民，更是天朝帝國對世界子民發出的律令」。

「台港服務交流辦公室」目前編制約20人，除港澳處人員外，還包括少部分外部人員，辦公室主任由台港經濟文化合作策進會秘書長、陸委會港澳處長杜嘉芬兼任，副主任為陸委會港澳處專委游壁如。

(旺報 )