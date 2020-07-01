內政部今天上午舉辦「全國戶政日慶祝活動」，表揚103位績優人員。內政部長徐國勇也讚許完善的戶籍資料，在這次疫情期間發揮關鍵功能，加速居家檢疫的資料勾稽，有效防堵疫情，並期勉戶政人員持續精進服務，打穩臺灣的根基。

內政部表示，戶政服務高滿意度，向來受民眾肯定，這些都是全體戶政人員努力的成果，今年共表揚績優戶政人員73名、績優戶政志工30名，每位得獎者對於戶政工作都有傑出的表現與貢獻。

今年獲獎的彰化縣和美戶所課員廖幸君說：「最美的服務就是讓人在服務裡感到溫暖」，為了協助當事人與在收容所的男友結婚心願，她日前還特別協調矯正機關，以到府服務方式，親赴收容所協助當事人與收容人辦理結婚登記，圓滿當事人所願，溫馨的服務，讓人感到相當溫暖。

今年獲獎志工最高齡是82歲的高美女士，擔任台北市南港區戶所愛心志工超過25年。

內政部表示，今年績優戶政機關楷模，有台北市、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義市及新竹市等6個地方政府獲獎。台中市推出「戶政規費收據無紙化」，於雲端查詢下載戶政規費收據，落實減紙減碳；台北市及臺中市推出輔助人員辨識系統，導入戶政作業流程，強化人別確認，有效保障民眾權益及提高行政效率。

此外，今年獲獎的戶政事務所，有新北市三重、臺北市文山區、桃園市平鎮區等15個戶所。其中，新北市三重戶所推出「月子中心HOT到家」行動化服務，由戶所人員至轄區月子中心辦理出生登記，讓產婦可以安心休養，並確保民眾健保、生育給付權益。

內政部指出，為鼓勵國人婚育，各地方政府也積極發揮創意，推出各項鼓勵措施，今年有新北市、台北市、桃園市、新竹縣、彰化縣、雲林縣、屏東縣、宜蘭縣、台東縣、基隆市、澎湖縣等11個地方政府，獲得績效優良機關的殊榮。

(中時 )