國人喜愛旅遊的關島原訂今（1）日鬆綁台灣、日本、韓國等3國人民入境免隔離，不過礙於當地新冠肺炎疫情復發，關島宣布延後開放邊界，國人入境仍須遵守14天隔離政策。

關島5月底宣布，自7月1日起，優先邀請台灣、日本、韓國旅客赴關島旅遊，這三國旅客入境時不必隔離14天，也不必進行病毒檢測。

不過關島觀光局英文官網上月26日發布新聞稿，宣布這項入境免隔離政策暫緩執行，直至另行通知。關島觀光局台灣官方臉書昨（30）日也發布這項消息。

關島總督葛瑞羅（Lou Leon Guerrero）在觀光局新聞稿指出，礙於當地再度出現本土病例，以及出於對當地社區的安全及福祉考量，關島決定延後對外開放。

目前，所有入境關島的旅客都必須隔離14天。

關島觀光局代理局長吉特雷茲（Carl Gutierrez）表示，如果情勢轉變，關島會重新評估開放日期，「而關島非常感謝台灣、日本及韓國對防疫所做的努力。我們也會繼續加油，讓旅客們可以放心回到關島旅遊。」

根據《關島日報》（The Guam Daily Post）報導，關島周一宣布再新增7例新冠肺炎確診病例，同日，葛瑞羅也宣布延長關島「公共衛生緊急狀態」至7月30日，關島至今共有255人染疫、5人喪命。

吉特雷茲表示，關島目標是7月15日重新對外開放。

(中時電子報)