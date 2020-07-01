新冠疫情趨緩，台灣逐漸鬆綁入境管制政策，沒有我國國籍的陸配子女「小明」們仍無法返台就學。「小明」們的家長的黃太太今天淚灑記者會，泣訴滯留在大陸的兒子每天哭喊「媽媽，我好想妳」，令她心如刀割；國民黨呼籲政府停止對大陸歧視性作法，以人道考量開放「小明們」專案申請返台，讓數百個離別許久的家庭團聚。

國民黨今天舉行「拒絕人權歧視 速讓小明回台」記者會，邀請小明們的家長前來說明自疫情爆發後與家人分離的心路歷程。記者會上，陸籍配偶黃太太哽咽地說，從和兒子分開那一刻，就非常難過，兒子在大陸每天哭喊「媽媽我好想妳，好想弟弟，想回家」，令她心痛。

兩岸婚姻家庭子女的台灣籍家長王先生說明，「小明」們指的是我國國籍的陸配子女移居台灣時已滿12歲，需經2年在台專案居留生活後才能取得身分證；兩岸婚姻重組，大陸配偶的前婚姻子女，未滿16歲，隨親移居台灣生活，要經過8至10年以上的居留在台灣生活才能獲取身分證。

王先生指出，「小明」並沒有不選擇台灣籍，實際上，父母幫子女取得居留權的那一刻，就選擇台灣的生活制度、民主價值的教育理念，而現在的小明剛好落在2年至10年的居留證生活中，父母都在幫子女邁往漫長台灣籍的路程中。

國民黨文傳會主委王育敏表示，當時陳時中撂話稱「沒有選擇我國國籍，就必須自己承擔」的冷酷無情，並未反映真實情況，目前為止，政府未善待新台灣之子，嚴重失職。

王育敏譴責蔡政府，從今年發生的小明事件，行政院長蘇貞昌根本沒有權力自稱推動人權不遺餘力，實際上對於人權保障，明顯嚴重倒退，呼籲政府立即停止對陸歧視作為，從親情、人道考量，開放非台灣籍的在陸國子女專案申請返台；小明們已與父母分離5個月，政府不能再推諉，必須列出時間表；蔡政府應遵守《聯合國兒童權利公約》精神，停止開人權倒車的種種差別待遇。

「搞政治不能沒有人性」，大陸事務部主任左正東說，小明們不知道自己做錯了什麼，為何要跟父母分開？這已經嚴重傷害小孩的自尊與產生被遺棄感，更不用說照顧他們的受教權和醫療權，他呼籲蔡政府趕快讓這些台灣囝仔返家就學就醫。

(中時 )