20歲女大生「小如」原本體態勻稱，但受疫情影響，學校實施視訊教學，不用出門的她，幾乎整天在家耍廢，餐餐都點外送，直到檢疫解除，餐敘邀約陸續上門，使她短短一個月內胖了10公斤，體重突破人生高峰，令她相當苦惱！

亞洲大學附屬醫院中醫部主治醫師陳書怡表示，「少吃多動」一直都是減重最重要的原則，但現實生活中往往因不可抗力之因素，使得減重之路總是心有餘而力不足，像是有的人一減少進食量就出現月經不規律、腳軟手抖、心悸等症狀，或是下班後只想癱軟在沙發上，完全無力運動，導致體重直線上升。

其實每個人的體質不盡相同，除了少吃多動，陳書怡指出，常見脂肪囤積在上手臂、腹部、臀部，造成所謂的「蝴蝶袖」、「鮪魚肚」和「河馬臀」，而中醫減重的重點在於調整身體陰陽氣血的運作穩定平衡，血虛、氣虛、氣鬱、痰濁等這些體質，常是肥胖最重要的原因，而針對不同的體質給予不同的治療。

除了運動伸展是良方外，藉由中醫的經絡按摩、局部穴位針灸，增加手太陽小腸經、手少陽三焦經、足少陽膽經、足太陰脾經，甚至帶脈的氣血循環，都能有效改善脂肪囤積的問題，成就健美體態。

運用中醫針灸與經絡按摩可改善體態，針刺穴位可增加氣血流通，加速脂肪細胞代謝循環；另外，根據個人體質的不同，搭配不同的穴位作加強，例如氣虛體質患者，可加強合谷穴、太衝穴；痰濕患者可按摩足三里、豐隆穴等，再視情況搭配中藥調理可達最佳效果。

若本身有糖尿病、凝血功能不佳、高血壓、心臟病、洗腎等宿疾者，陳書怡提醒，應先與醫師溝通後再治療。

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(中時電子報)