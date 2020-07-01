GoShare移動共享服務正式登陸臺南市，身為臺南在地企業的宏佳騰成為首度與GoShare合作，跨足共享機車市場的品牌，並採用廣受歡迎、輕巧好騎的Ai-1 Comfort 車款，為臺南在地鄉親與觀光客帶來大眾運輸最後一哩路的全新移動體驗。

臺南市長黃偉哲表示，推動綠能運輸，臺南市與GoShare及在地企業宏佳騰合作，初步有200輛共享機車上線，提供市民與觀光客更便利、環保的「GoShare 隨借隨還」服務，不僅符應多數先進國家發展綠運輸環保趨勢，更象徵臺南市重視綠能發展、有效落實減碳改善空污的決心。

臺南一直是國內外觀光客遊訪的重要城市之一，這次採用在地企業宏佳騰所研發製造的智慧電車Ai-1 Comfort，攜手GoShare一同推廣臺南觀光景點，結合綠能運輸與觀光，打造舒適便利的旅遊交通，打造友善觀光城市，讓更多民眾了解臺南市集聚歷史文化、古都建築與道地美食等特色之美。隨著國旅觀光潮率先湧現，市府日前亦推出6～8月住臺南抽百萬大獎等迎賓活動，讓大家到臺南玩的盡興、住的安心。

宏佳騰董事長鍾杰霖提到，宏佳騰在地深耕，擁有超過20年的豐富造車經驗技術，同時為促進地方產業發展，環境永續發展奉獻一份心力。這次與最佳合作夥伴GoShare跨入共享機車市場，不但用最舒適好騎的智慧電車Ai-1 Comfort作為合作車款，提供市民及觀光客蒞臨臺南更便捷多元的移動服務體驗。

鍾杰霖表示，Ai-1 Comfort輕量化輪框、親民座高與強化座墊柔軟度等設計，不但輕巧好騎又舒適；貼心的雙杯架前置空間，絕對是遊客暢遊臺南大啖各類在地小吃、飲料等特色美食，兼具移動騎乘與裝載效率的最佳選擇。

宏佳騰表示，除了電車銷售成績持續加溫外，隨著疫情的趨緩，外銷沙灘車訂單也有逐漸回溫的跡象，對於下半年營運動能，公司審慎樂觀。

(中時 )