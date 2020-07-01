全球運動用品的龍頭廠NIKE今年營運遭受重擊，情況甚至超過金融海嘯，日前進一步裁員以求止血，台灣的NIKE供應鍊一時恐也難獨善其身，接下來該如何看呢?

1. NIKE是績優股遇到倒楣事

NIKE在研發及行銷上的著力甚深，擅長以知名運動員代言提升品牌價值，雖然面臨UA、Adidas等其他運動品牌的挑戰，但巿佔反而越來越高，過去一年每一季的營收都可以做到100億美元以上，營業利益超過10億美元。但今年Q2遇到全球性的疫情，全球多數門店被迫關閉一段時間，加上運動賽事皆停賽，廣告效果打折，即使有線上銷售輔助，但仍難以彌補實體店的銷售急凍，因此上一季的營收掉了4成，只剩63億美元，扣除成本及費用後，營益變成虧損8.3億美元，是多年來最慘的一季。

圖文/船長授權提供

2.NIKE營運已在谷底，但供應鍊會落後回升

以Q2的庫存來看，約73.6億美元，大於過去的50-56億美元，因此眼前的目標應是先去化庫存，可能還需要一、二季的時間消化，才會開始比較積極對供應鍊下單，重新回補庫存。若以巿場分析師的看法，本季營收可望由63億回升到89億，下一季再回升到99億，明年在賽事恢復下，營收逐漸回到常態。獲利也可以在本季轉虧為盈，營運走出谷底。

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3.NIKE的關鍵價 : NIKE本波反彈幾乎彈到疫情前的起跌點，若對照基本面，此時突破並不合理，因此股價開始在高檔進入震盪，在財報利空出來後只下跌一天，且也沒有跌破小頸線支撐，因營運谷底已浮現，但還要時間調整，預期股價將在支撐與壓力間進行中期整理。同業UA股價十分弱勢，UA公司營運狀況較差，股價已形成空頭架構，在底部頸線未突破前保守看待。同業Adidas營運跟股價是老二，沒有NIKE強勢，反彈只到頸線就回檔，目前也是在支撐與壓力間進行中期整理。

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4.豐泰怎麼看呢?

豐泰營收有95%是運動鞋，有85%營收來自NIKE，因此就是標準的NIKE概念股，上面有提到，因為NIKE仍要時間消化庫存，因此豐泰的業績會落後NIKE的營收，所以股價轉強時間也會比NIKE慢。以週K來看，豐泰在去年3-11月完成一個頭部，進入空頭修正期，法人從高點到目前為止，大約賣了5萬張，因為沒有明顯的回補動作出來，上方的頸線壓力是實質的壓力，對應左側的期間，可能還要一季的整理期。

以日K來看，反彈到大頸線約194元就無法再上漲，連二根大量後開始進行高檔震盪，6/19的長黑摜破小頸線，宣告上方為實質壓力區， 需往下探尋支撐，以上漲過程的關鍵價來看，大約150元以下會是中期支撐區，因此中期區間整理可以抓150-194元間，因營運的連動上會落後NIKE，因此不用急著介入，價值型投資人可以等更接近支撐區時，再來考慮分批介入。

(本文僅為心得分享及討論，勿當成投資建議)

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※本文由PressPlay 專欄作家船長授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時電子報)