近年手機APP消費爭議層出不窮，有消費者被免費試用等方式吸引下載APP後，卻未告知或未注意試月期滿將自動續訂並扣款，收到帳單後發現被收取高額費用，求訴無門。民進黨立委高嘉瑜調閱行政院消保處統計，發現近5年涉及APP自動續訂相關爭議申訴案件高達351件，近兩年更呈現倍數成長，要求主管機關應重新檢視「自動續訂」規定，希望加強宣導及做好配套措施，避免民眾成為冤大頭。

高嘉瑜調閱行政院消保處近5年統計顯示，涉及手機APP自動續訂相關爭議申訴案件高達351件，分別為2015年23件、2016年28件、2017年34件、2018年75件、2019年191件，案件數有逐年攀升的趨勢，近2年更是倍數成長。

高嘉瑜指出，許多APP在使用者安裝前，要求填入付款資訊，若未注意到隱藏在一堆文字中的「自動續訂與扣款」條款，很難發現僅提供3天試用期，且必須在試用期屆滿前申請取消訂閱，否則視同購買。即使消費者在試用期內移除該APP，期限一到仍會扣款。

高嘉瑜點名近期重新竄紅的「FaceApp」，雖然可以免費試用3天，但若未在訂閱期結束前24小時內取消訂閱，即使事後刪除該APP，仍會因「自動續訂」條款被收取990元年費；另有一款遊戲APP「Let Me Out – Addictive Puzzle」每周扣款金額170元，若未主動取消訂閱，一年扣款金額將高達8160元，不少人未使用或以為刪除APP即可，卻不知不覺掉入APP收費陷阱，被收取高額費用。

高嘉瑜表示，消費者若有遇到類似的消費爭議，可依照消費者保護法向企業經營者、費者保護團體或消費者服務中心等提出申訴。高嘉瑜也要求各主管機關，應重新檢視不同交易型態的定型化契約應記載及不得記載事項中，關於「自動續訂」的規定，對現行規範進行更嚴格的修正和訂法。

對此，消費者保護處簡任祕書陳星宏表示，會持續滾動式檢討，並研擬修正不合理不合法的條文修正，保護消費者權益。

(中時 )