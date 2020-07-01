雖然NBA受到新冠肺炎疫情影響而被迫停賽，但NBA聯盟執意復賽，而外界也預估湖人奪冠的機率非常高，可惜布雷德利已宣布退出，至於替補霍華也有可能跟隨布雷德利的腳步。對此，湖人總管佩林卡表示，理解布雷德利的感受，同時也期盼霍華能回心轉意參加復賽。

美國黑人佛洛伊德枉死引發全美陷入抗議、暴動，進而出現黑人平權運動，籃網球星厄文率先發動罷賽，布雷德利、霍華、巫師沃爾、畢爾等大咖球星也隨之負荷，截至目前為止已有不少球員宣布退賽，當中就包含了厄文、布雷德利等人。

霍華雖然尚未決定是否參加復賽，但佩林卡仍是希望霍華可以隨隊前往奧蘭多。佩林卡表示，我們保持著密切聯絡，期待一切可以好轉。

湖人本季在停賽前的戰績是49勝14敗，高居西區龍頭之位，僅次於東區霸主公鹿的53勝12敗，除了勇士、灰狼、黃蜂、公牛、尼克、活塞、老鷹與騎士之外，其他22支球隊都將參加復賽，其中奪冠呼聲最高的球隊就屬公鹿與湖人了。

(中時 )