錢櫃大火燒出公共安全議題，新北市議會民進黨團今上午總質詢，指出新北安檢人員僅155人，難以應付新北6萬多家列管場所，恐讓市民身陷安全疑慮。新北市長侯友宜表示，目前安檢人數符合法令，但會持續向中央爭取，保護市民生命安全。

今日總質詢，由民進黨議員羅文崇、陳文治、陳世榮、李余典、張維倩、張錦豪、戴瑋姗、彭成龍聯合總質詢。

羅文崇指出，錢櫃大火造成民眾傷亡，其中新北公安列管的視聽歌唱場所有465家，加上未掌握到的恐突破上千家，另外還包括公有建築物、校園等總計列管場所高達6萬多處，只靠155安檢人員根本不足。

陳世榮也說，工務局聯合稽查每年檢查1000件左右，但人力僅20人，根本無法負荷。

陳世榮也說，新北編制員額應該要有3500人，但預算員額僅2583人，實際上也只有2339人，新北消防人員服務人口比是1：1715，六都中僅比高雄好一點，工作非常繁重。

侯友宜說，消防安檢人員155人是符合法令規定，但去年也增取250名消防人員，因中央訓練的人力還無法跟上，市府會繼續向中央爭取。

消防局長黃德清指出，目前有19個消防安檢專責隊，目前列管家數，用155人力目前狀況還可以，符合消防署專責人力規定標準。

黃德清說，除了這些人力，相關場所診斷也有婦宣人力協助，另外清查違章工廠，也會由轄區分隊協助，消防局會提供更好的訓練，讓安檢人員更專業。

(中時 )