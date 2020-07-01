港版國安法在6月30日23時刊憲生效，引發國際強烈關注，各國在瑞士日內瓦舉行聯合國人權理事會上表示對該法的態度，英國等27國呼籲大陸勿實施該法，古巴等逾50國代表表態支持。

香港經濟日報報導，在會議上，英國駐聯合國日內瓦總部大使Julian Braithwaite代表27個國家宣讀聯合聲明，指「港區國安法」破壞「一國兩制」，明顯影響人權，呼籲北京與香港政府重新考慮，並與港人、機構和司法當局合作，防止進一步損害港人的權利和自由。27國包括德國和法國等歐盟國家，以及澳洲、加拿大、日本、紐西蘭和瑞士等非歐盟國家。

另一方面，古巴代表52個國家在會議上宣讀聯合聲明，歡迎「港區國安法」獲得通過，這些國家包括巴基斯坦、緬甸、埃及、喀麥隆、委內瑞拉、白俄羅斯和沙烏地阿拉伯等。古巴表示，各國都有權通過立法維護國家安全，港區國安法有利香港長期繁榮穩定，香港廣大居民的合法權利和自由可在安全環境下得到更好行使。

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