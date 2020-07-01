疫情肆虐至今已逾半年，桃園市衛生局1日舉辦「國產自主防疫熔噴新產線啟用典禮」，感謝在地廠商敏成公司的傾力相助，讓台灣在口罩原物料的供給上不致匱乏。

經濟部長王美花說，在口罩恢復部分自由買賣後，許多口罩廠都在抱怨熔噴布不足的問題，先前台灣都從日本、德國進口機台，但這段時間工業局統合數家廠商，將機器做起來，也大讚台灣機台所做出的噴熔布過濾效果高達99％。

王美花說，這次建置機台的經費，來自於防疫期間的研究補助，透過政府從中協助，就能看見後續的商機；口罩防護衣部分，因為驗測和認證的成本相當高，擔心廠商因此卻步，政府在這一塊也會願意補助。

今日也是三倍券上路的第一天，王美花說，早上當機只有幾分鐘，後來馬上就恢復了，前半個小時紙本的預約就已有6萬7000份，電子數位綁定也有9萬4000份，半個小時就已經超過16萬份的預約，經濟部隨時都在密切聯繫，希望短暫的當機盡量能夠克服減少。

經濟部最新的消息就是gogoro提供25台的電動機車，讓大家抽獎，只要利用數位來預約綁定的可以來抽獎，不管是信用卡、電子票證、行動支付都可以，6日到15日每天抽一台，之後會改為週週抽一台，歡迎大家多利用數位預約的方式。

(中時 )