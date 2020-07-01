富邦悍將本周在台南球場與統一獅2連戰，今（1）日晚間將推出洋投伍鐸先發，獅隊則以古林睿煬應戰，這位本土小將去年上場過一次，今年則是初登板。

伍鐸本季出賽11場，戰績2勝5敗、自責分率6.28。其中與統一獅交手2場，一場先發、一場後援，共投4局、自責分率11.25、每局被上壘率2.25，整體內容不太理想。

伍鐸今年4月22日首次遭遇獅隊，先發2局狂失5分皆為自責分，被敲5支安打，包括蘇智傑一發全壘打，苦吞敗投。5月3日再度對戰統一，中繼登板投2局，無失分被敲1安，獲得隊友火力支援拿下勝投。之後未再碰到獅隊，今日算是久別重逢。

統一獅培養的本土投手古林睿煬今天將是本季初登板，生涯初登板是在去年9月，當時與桃猿交手，先發5局、失3分（2分自責分），吞下敗投。今年官辦熱身賽他曾與富邦交手過一次，先發3局無失分，被敲2支安打，自責分率0。

此外，古林睿煬先前曾於二軍先發5場、自責分率率6.75，今日將是本季一軍開箱，生涯首勝能否開張也頗受注目。

(中時 )