剛通過的港版國安法，第四節關於「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，大陸國務院港澳辦副主任張曉明1日表示，一般正常的對外交流交往，不存在犯罪的問題，他解釋「勾結」是「相互串通幹壞事」，一般認知的間諜罪行為，就屬於危害國家安全的行為。

大陸國務院新聞辦公室1日舉行針對港版國安法的記者會，有外媒詢問法律中「勾結」的定義為何，港澳辦副主任張曉明指出，第二十九條的規定中，勾結境外勢力不是一般意義上的對外交流交往，他強調，一般正常的對外交流交往 根本不存在犯罪的問題。

張曉明解釋，勾結這個詞彙，「字面的意思就是相互串通幹壞事，是個貶抑詞，當然在刑法裡面，勾結就不是一般幹壞事，是指犯罪的勾當」。他指出，為外國或境外機構組織人員，吸取、刺探、收買、非法提供涉及國家安全的國家秘密或情報，這幾種勾結，也是平常講的間諜罪的表現方式；又如請求外國或境外機構，串謀實施，或直接間接接受外國指使資助和其他方式支援，他強調，要有涉外因素，也有具體行為，就構成勾結境外勢力。

法條中還提到，「通過各種非法方式引發香港特別行政區居民對中央人民政府或者香港特別行政區政府的憎恨並可能造成嚴重後果」，也構成犯罪，張曉明說，「憎恨」一詞，是參考香港刑事罪行條例的第九、第十條，提到引發居民間和引發對政府的憎恨，他認為，這恰恰體現充分考慮香港實際情況和現行法律規定，盡量予以吸收。

張曉明進一步表示，一般憎恨不構成犯罪， 要可能造成嚴重後果才有可能構成犯罪。他舉例：如果是通過造謠方式，引起全社會對政府的某種仇恨，類似去年修例風波中，有人造謠說打死人事件，造成民眾把不滿情緒集中指向香港警察，這種子虛烏有，也可能是針對中央政府，帶有惡意且造成嚴重後果的，就可能構成犯罪。

至於勾結外國勢力，他舉例，去年修例風波也有人到國外，乞求外國政府制定法律對中國政府進行制裁，這也是故意而為，如果造成嚴重後果，也可以論罪處罰。

(旺報 )