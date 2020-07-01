華爾街股市在第二季上演最戲劇化的逆轉秀，三大指數均創下數十年來最大單季漲幅，許多表現最佳的個股確實已從3月爆發新冠肺炎疫情時所觸及的谷底反彈，但有些個股今年以來仍然下跌，而蘋果、特斯拉這些第二季與上半年都實現2位數甚至3位數漲幅的個股，才能算是真正的贏家。

第二季道瓊指數收漲17.78%，創下1987年首季以來單季最大漲幅，但上半年仍跌9.6%。標普500指數單季漲逾19.95%，創下1998年網路泡沫達到高峰以來最大漲幅，但上半年跌約4%。那斯達克指數第二季漲30.63%，創下1999年第四季以來最大漲幅，上半年漲12.1%。

今年以來，仍有數百檔大型股票股價仍陷入2位數跌幅。

以道瓊指數30檔成分股來看，除了美國最大連鎖藥局沃爾格林（Walgreens）第二季跌7.3%以外，其他29檔單季全數收高，其中以蘋果公司股價表現最為卓越，其第二季上漲43.5%，且上半年收漲24.3%。

其他真正的贏家尚包括家得寶（Home Depot）第二季股價大漲34.2%，上半年收漲14.7%，以及微軟單季與上半年股價均漲29.0%。

以標普500指數11大類股來看，非必需消費品類股單季漲32.6%、上半年漲6.6%，科技股單季漲30.1%、上半年漲14.2%，成為真正的贏家。其他9大類股單季收高，但上半年仍然下跌。451檔成分股第二季上漲，但僅有135檔上半年亦收高。

第二季大漲且上半年亦實現2位數漲幅的真正贏家，包括PayPal（單季漲82.0%、上半年漲61.1%）、eBay（單季漲74.5%、上半年漲45.3%）、醫療植入設備製造商Abiomed（單季漲66.4%、上半年漲41.6%）、建設公司Lennar（單季漲61.3%、上半年漲10.4%），以及連鎖餐廳Chipotle Mexican Grill（單季漲60.8%、上半年漲25.7%）。

就那斯達克100指數來看，特斯拉單季漲106.1%、上半年漲158.1%，稱為真正贏家當之無愧。其他的贏家包括阿根廷網購平台MercadoLibre（單季漲101.8%、上半年漲72.4%）、商務雲端軟體公司DocuSign（單季漲86.4%、上半年漲132.4%）、遠端會議軟體公司Zoom Video Communications（單季漲73.5%、上半年漲272.6%）、露露檸檬（單季漲64.6%、上半年漲34.7%）、雲端技術服務公司Splunk（單季漲57.4%、上半年漲32.7%）、建築、工程與製造業軟體公司Autodesk（單季漲53.2%、上半年漲30.4%）、晶片大廠輝達（單季漲44.1%、上半年漲61.5%）。

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