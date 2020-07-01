當市場不確定因素升高之際，「夏普值投資法」低波動高獲利成為不敗的投資經典。台新投信表示，夏普值為經風險調整後的報酬率，代表每承擔一單位風險可換取的報酬，是投資的一個重要參考指標。夏普值愈高，性價比也愈高，表示能用「愈小的波動」創造「愈高的獲利」。比較目前債市的夏普值，新興短期公司債券過去十年年化夏普值達3.36，優於亞債、一般新興公司債、美國高收債、新興主權債及美國投資級債等，居各類債券之冠，是最佳的債券理財首選。

台新新興短期高收益債券基金經理人尹晟龢表示，許多成熟國家的利率已來到相對低點，僅能使用量化寬鬆或非正規的手段來刺激經濟；但新興國家的利率仍具投資吸引力，也還有許多降息空間，能進一步推出刺激政策。此外，依歷史經驗來看，可以發現新興高收債違約率比想像中還要低；且依摩根大通對美國高收債和新興高收債在2020年預估違約率來看，新興高收債4.8%的預估違約率明顯低於美國高收債的8%；而新興高收債的金融和地產預估違約率更不到2%。

尹晟龢指出，很多投資人眼裡只看到高收益，卻忽略高收益背後的高風險以及高虧損，新興短期公司債的低波動優勢，可以降低資產震盪風險，另一方面，今年來債市波動加劇，許多投資人頻繁進出，但其實新興短期公司債因為價格波動低，本金不易被侵蝕，反而適合長期持有，債息自然能成為總報酬主要來源。比起殺進殺出，頻繁進出增加了交易成本，更有機會強化長期投資複利效果。

(時報資訊)