旅遊業者雄獅（2731）股東常會通過配息2元，今（1）日進行除息交易，每股參考價76元。面對疫情寒冬，集團啟動世代交替計畫力拚轉型突圍，今日股價開高穩揚，最高上漲1.96％至78元，填息率達75％，盤中維持逾1％漲幅，在填息路上穩健前行。

雄獅2019年合併營收創301.6億元新高，年增1.82％，惟遭逢國際局勢動盪、航空業罷工等亂流干擾，毛利率10.66％、營益率0.44％雙創新低。歸屬母公司稅後淨利2.19億元，年減14.26％，每股盈餘（EPS）3.14元，雙創近7年低點。

面對新冠肺炎疫情自春節起延燒全球，重創觀光旅遊業營運，雄獅2020年1～5月自結合併營收46.14億元，年減63.08％，續創同期新低。由於全球疫情未見緩和、再度出現復燃跡象，觀光局已4度延長旅行團出入境禁令至7月底，嚴峻考驗公司持續經營能耐。

面對疫情寒冬，雄獅率先成立防疫指揮中心、啟動異地上班，並積極與供應商協商成本及費用條件，配合政府紓困振興方案爭取補助。董事長王文傑認為，今年將是雄獅上市以來最具挑戰、也是最有機會順勢轉型的一年。

王文傑表示，旅遊產業預期最快2022年、甚至可能2024年才會復甦，今年將是雄獅上市以來最具挑戰、也是最有機會順勢轉型的一年。集團將由旅遊產業轉型生活產業，儲備實力等待產業復甦，目標將集團每年內需市場營收自20億元倍增至60億元。

而雄獅在交通部推動下，攜手基隆市府及雲頂遊輪集團，推出星夢遊輪「探索夢號」國內跳島4天行程，成為全球首艘復航的國際郵輪。5航次行程昨（30）日下午於官網上線後，不到2小時已有6千人報名，可望為嚴峻營運注入活水。

此外，雄獅也公告任職達30年的總經理暨發言人裴信祐屆齡退休，未來將專任公司董事，總經理職務由王文傑暫代。裴信祐在集團內部刊物中，以「一粒芥菜種子的美好」發表退休感言，表示欣見壯青一代已準備就緒，因此在此時主動提出退休。

裴信祐表示，雖然目前黑暗滿布、愁雲環伺，但反向思考，在力拚集團轉型應戰之時，也是個讓新世代接棒、打美好一仗的契機。雖然從日常營運的職務退休，但未來仍將繼續擔任公司董事，參與董事會重大決策、財務規劃、薪酬審計等公司治理事項，協助代代相傳。

(時報資訊)