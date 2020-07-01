今年初的新冠肺炎疫情讓全球經濟受到大幅的衝擊，目前疫情趨緩，不少人期待後疫情時代的復甦。CBRE世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒說，此波情衝擊層面之廣實在是始料未及，若依最能反映整體經濟景氣的製造業經理人指數來看，台灣已呈現連兩個月緊縮，更不要說是海外仍受疫情蔓延衝擊的主要市場，也反映出下半年的經濟尚未能篤定走向後疫情時代的復甦之路。

她說，下半年主流市場包括全台土地、具穩定租金收期的商場及辦公樓以及工業用地將會呈現「快馬加鞭」式的交易。預期全年整體不動產市場投資金額有機會突破3000億元，可望創歷史第二高，由於買賣雙方對價格認知差異大，將會影響到成交速度。

Q：下半年投資市場展望？

A：國內外情勢受不確定因素干擾，投資人願意承受風險降低，不過投資動能仍在，預期將持審慎樂觀態度，積極評估可投資標的，另外，低利率環境將持續鼓勵自用型買方置產。若以報酬率來觀察，辦公室平均成交價格平穩，收益率水準由租金成長帶動；而工業地產投資需求穩健，恐將使收益率受到壓縮，不過，兼具短期報酬率與長期開發的潛力物件，仍將吸引投資人進場。

Q：工業地產熱潮能否維持？

A：疫情發生後，工業地產需求產生變化，全球產業鏈漸漸形成有產業在地化發展的趨勢，消費者生活型態改變也推動電子商業蓬勃發展。在長期設廠投資、持續立體化下，工業土地需求增加，為了滿足迫切的擴廠生產需求，廠房需求也會增加。另外，以全球布局策略、土地相對便宜來看，將推升資料中心購置需求，物流業需求持續擴大，將漸往中南部發展。

Q：商辦租金及空置率看法？

A：隨著台灣經濟逐漸復甦，辦公室租賃活動可望較上半年增加，惟仍以續約為大宗。在供給量方面，台北商辦空置率現在處於歷史低檔，未來半年市場並無新大樓完工，具中大坪數需求的租戶可能延後搬遷計劃，明年首季預計有兩棟大樓落成，但預租率已超過5成。在租金水準方面，A辦房東態度未因疫情有所鬆動，下半年平均A辦租金仍將小幅成長0.5%，而B辦個人房東傾向提供較好的租賃條件予優質租戶。未來兩年半市區新供給有限，A、B辦空置率仍將會在低檔徘徊，2023年後市中心商辦將面臨來自南港新增供給的激烈競爭。

朱幸兒說，就全球經濟來看現在負面因素還是多於正面因素，台灣這次雖然沒有辦法全身而退，但若和其他國家相比還是幸運的，下半年主流市場將呈現快馬加鞭式的交易，只要有土地出來會很快賣、具穩定租金收業商場及辦公樓是市場的搶手貨，另外，工業用地下半年將會看到很大的投資案會落在台灣！

(時報資訊)