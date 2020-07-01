由漢翔(2634)負責研製的首架國機國造高級教練機「勇鷹」號，6月22日在台中清泉崗基地正式首飛，「勇鷹」號由漢翔運用長期合作夥伴達梭系統提供的解決方案，透過達梭系統旗下多款軟體進行線上協作，從設計、零件加工、驗證、管理到製造，全程使用3D數位模擬，大幅簡化生產流程，提升工作效率，加速製造時間。

首架高教機「勇鷹」專案由漢翔採用MBD（model-based definition）技術所製成，研發人員透過達梭系統的軟體平台進行線上協作，從設計、零件與複合材料加工、驗證、組裝、管理到製造皆運用3D模擬，使其在設計階段就能找出問題與瑕疵，並加以修正。

相較過去主要使用平面繪圖進行設計與製程規劃，設計缺點往往進入組裝階段才會顯現，而運用達梭系統線上3D平台模擬，不僅可以節省大量時間與金錢成本，整個生產過程皆可完整保留，進而達到更具效率的溝通以及經驗傳承。

漢翔與達梭系統的合作長達30年，達梭系統協助漢翔進行智慧製造布局，透過3D解決方案，從管理、設計、模擬、製造到交付，實現全方位數位轉型，以提升生產效率，強化競爭力。

漢翔為全球飛機製造商代工零組件，包含波音，空中巴士等等，皆運用達梭系統旗下軟體進行產品設計、生產規劃與製造，並助力本次「勇鷹」國機國造的研製成果。

(時報資訊)