鈺太(6679)第二季受惠新冠肺炎所帶動的居家辦公、遠距教學等需求暴增，NB市場點火，鈺太與多家NB大廠均有合作，在NB出貨攀升下，有助於鈺太MEMS(微機電系統)麥克風出貨，第二季營運表現可期，第三季儘管NB需求降溫，但包括TWS(無線藍芽耳機)、遊戲機等新品銜接，將持續注入營運動能，鈺太今挾基本面撐腰，盤中攻上漲停價180元鎖住。

鈺太第二季在全球因為疫情帶動的居家辦公、遠距教學等趨勢，使得NB市場快速爆發，將帶動鈺太的MEMS(微機電系統)麥克風出貨，扮演鈺太第二季營運重要支撐，預計業績表現將更勝第一季。

鈺太主要產品為MEMS麥克風，佔比營收接近8成，主要應用在NB、TV、耳機、遊戲機搖桿、智慧音箱、智慧手錶以及助聽器等。MEMS麥克風目前有7~8家供應商，一半以上為封裝廠，如AAC、歌爾、BSE、Hosiden、共達等，多以向Infineon採購sensor+ASIC套片自行封裝為主；鈺太主要提供sensor與ASIC(客製化晶片)，封裝則由策略夥伴加高電子搭配，鈺太主要競爭對手為龍頭廠商Knowles，鈺太在技術上以高信噪比、小封裝、低耗電獲得品牌NB客戶肯定，窄邊框趨勢有利鈺太，鈺太市佔率將逐年提升10%，今年以40%為目標。

展望第三季，儘管NB需求恐出現明顯下滑，但鈺太預計將有TWS(無線藍芽耳機)、遊戲機等新品銜接，針對TWS，鈺太第三季將量產支援ANC(自動降噪)功能，未來搭載ANC的TWS滲透率將逐步提升，鈺太在TWS的貢獻將逐步有效貢獻營運，另外，遊戲機客戶將遞延於下半年推出新款機種，也可望在第三季開始陸續出貨。

(時報資訊)