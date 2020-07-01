交通部長林佳龍今1日指地方不能徑行做出違反中央規定的裁罰，建議台中市長盧秀燕應拿出具體減汙目標和時程。（呂妍庭攝）

中火被罰 林全龍籲盧秀燕不要過度政治化

台中電廠2號機點火測試，遭台中市政府開罰，曾任台中市長的交通部長林佳龍今指地方不能徑行做出違反中央規定的裁罰，建議台中市長盧秀燕應拿出具體減汙目標和時程，「解決空汙是複選題，不要過度政治化」。

林佳龍指出，盧秀燕曾對外表示，說林佳龍是非常有公信力的人，「我要借她的話說句公道話」，表示他擔任市長任內制定台中市生媒管制自治條例，在中央地方各界努力下，台中空汙確實有改善，但怎麼進一步突破？盧秀燕應制訂進一步改善的目標，像他之前是訂立4年減4成生媒等目標全面性推動。

林佳龍強調，解決空汙是複選題，不是只有中火，「中火也做了很多努力和改善」，不該把這樣的問題過度政治化，要拿出具體辦法，讓社會看到，建議盧秀燕應提出改善空汙的目標和時程表，很多東西操之在已，像他任內，很多燃油和燃媒工廠在過去推動下已改為燃燒天然氣，對空汙改善的幅度加起來甚至大於中火。

對中火被開罰問題演變成法律戰，林佳龍說「我說一句公道話」，解釋他當時制訂台中生媒管制自治條例是不抵觸中央的空汙法，地方不能徑行做出違反中央規定的裁罰，把它變成簡化成誰違法的問題，法律不是誰說了算，法律是由有權機關來做裁判和解釋，如今陷入各說各話，受害是所有的人。

(中時 )