男子黃文彥在臉書上指蘇嘉全家族「貪到全新境界」，並與吳姓網友在下方留言對話，蘇嘉全控告黃、吳2人，台北地檢署一度不起訴2人，高檢署發回續查，台北地檢署今依妨害名譽罪嫌起訴黃男，吳男則仍獲不起訴。

此外，蘇嘉全向北院提告黃、吳2人連帶求償30萬元、登報道歉。台北地院昨判黃、吳2人連帶賠償10萬元，黃並須在個人臉書刊登澄清啟事30日，可上訴。

黃男去年10月17日在臉書分享蘇嘉全妻子洪恒珠參選立委的新聞，留言指「這家族在屏東貪到全新境界」，並與吳姓網友對話：「我親戚要遴選當校長，直接找人來家裡要錢，實在有夠無恥的！」、「他可以找四五個小弟開無牌車直接在法院把你載走，把你揍一整天再送你去醫院」。

蘇嘉全認為侵害他名譽，提起民事損害賠償訴訟，北院今年3月開庭時，蘇還特地從日本趕回來出庭，當庭表示要看看汙衊他的人到底是誰，強調不接受調解。

另蘇向北檢提告黃、吳2人妨害名譽，北檢一度不起訴，但蘇再向高檢署聲請再議，高檢署發回北檢續查。檢方二度調查後，認定黃涉嫌妨害蘇名譽，今依法起訴。吳男則是罪嫌不足，仍予不起訴處分。

(中時 )