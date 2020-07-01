（松果購物祭振興三倍券計劃刺激整體消費市場，加碼攜手異業夥伴，提供一站式多重回饋。圖／松果購物提供）

政府振興「三倍券」開放預購，電商平台遭排除使用範圍外，興櫃股松果購物（6740）1日宣布加入自辦電商振興行列，祭出多項計畫與活動，30日均價以49.56元作收，短線形成三角收斂型態。

松果購物董事長郭家齊表示，實踐「共好」策略是電商經營學最重要的一環，這次公司自辨振興券計畫，期盼將振興券放大回饋給消費者，刺激整體消費市場買氣，同時帶動中小零售業的銷售量，以達振興在地經濟的宗旨。

松果購物去年每股盈餘達0.72元，公司宣布配發0.63元現金股利，配發率近九成，除息日暫定13日。今年上半年受惠疫情加速消費者從線下轉移到線上，推升第一季每股盈餘高達1.06元，單季賺迎去年全年外，更直逼2018年全年的1.32元，也使填息之路備受期待。

時序進入下半年，松果購物即日起至8月31日祭出全面性發放3,000元振興券計畫，加碼攜手異業夥伴推限時有感回饋，活動期間刷指定信用卡享最商6％現金回饋，不限金額消費即可抽「7-ELEVEN 100元禮物卡」，以有感回饋振興消費市場。

隨疫情趨緩，政府逐漸將政策從紓困轉移至振興在地消費，松果購物繼4月推出「中小企業單店百萬補助計畫」全面性補助店家力抗疫情衝擊外，7月後更推全面無條件發放3千元振興優惠券，分別為200元面額6張、100元及500元面額各3張，指定APP消費至指定門檻即可抵用。

此外，松果購物更攜手異業夥伴推出多元優惠，活動期間國泰世華卡友消費贈最高2.5％刷卡金，周二永豐卡友日消費滿額回饋刷卡金100元，加碼刷永豐信用卡享6％現金回饋，以振興券搭配信用卡為消費者提供一站式多元回饋。

(工商 )