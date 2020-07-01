監委名單引發爭議，國民黨在立院發動突襲佔據議場，喊出「不撤陳菊絕不離場」，結果卻遭民進黨以優勢立委席次火速清場，被外界狂酸戰力不足，曾痛批藍營不分區立委「戰力不足」的國民黨智庫副董連勝文今天被問及此事，則替國民黨立委緩頰，強調「這是小嬰兒踏出第一步」，國民黨要蛻變也需要時間。

國民黨立院黨團日前在立院發動突襲，佔據立院議場，原本喊出至少佔據三天三夜，「不換陳菊絕不離場」，沒想到民進黨也迅速發動反制，以人海戰術人盯人戰法，逐一將藍委「驅離」議場。其中，國民黨主席江啟臣更是第一位被民進黨「硬請出」議場的藍委，引發外界高度議論，更有網友譏諷，國民黨立委戰力差民進黨太多「真是有待加強」。

連勝文今天接受廣播節目專訪，被問及此事時回應，小嬰兒從爬行到走第一步都要花好幾個月，國民黨要學習做有戰鬥力的在野黨，可能也需過程慢慢蛻變。如果將這次藍委占領議場，看成是抗議民進黨多數暴力、一黨獨大、雙重標準，國民黨至少已跨出第一步。

不知道是否因連勝文在黨主席選戰中曾力挺黨主席、藍委江啟臣的緣故，相較於江啟臣率先遭綠委抬走，反而是多數藍營不分區立委都在抗爭中力撐到最後一刻，連勝文今天品評「藍委戰力」的問題時，已不像上次在中常會中，公開批判藍營不分區立委「戰力太差」時的砲火四射不僅肯定藍委表現，還不時替藍委表現緩頰。除肯定大部分國民黨立委在此次抗爭中都很認真，在嚴酷環境下盡最大努力，他也替藍委打氣，強調抗爭戰場很大，時間也很長，「路遙知馬力」只要堅持下去終能與對手拚個輸贏，希望各界給國民黨更多鞭策與鼓勵。

連勝文還說，國民黨立委在立法院有人數優勢時，向來採取息事寧人或希望大家妥協的作法，但等到民進黨立委席次佔優勢，一黨獨大時，態度就很強硬，用盡執政優勢做他們想做的事，根本不管在野黨怎麼想，這就是霸道、雙重標準，他希望台灣政治能有相同標準，檢驗所有從政的人。

連勝文說，民進黨不只強力排除國民黨立委，還揶揄國民黨做法，這就是典型的雙重標準，也難怪現在很多人都質疑民進黨是「雙標黨」，因為「雙標」就是「只有我可以你就是不行」「只有我說了算你說了全不算」，他認為，台灣社會之所以不斷有衝突，甚至某種程度無法進步，就是存在很多雙重標準，令人無所適從。

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(中時電子報)