台灣 5G 由中華電信領軍在 6 月 30 日已正式開台，台灣大哥大緊接在後也在 7 月 1 日正式開放申辦 5G。面對 4G 到 5G 的轉換，業界都在關心滲透率能跑多快？就這一點，不妨先來參考看看，5G 商用最先起跑的南韓的表現！

南韓是全球第一個搶下 5G 商用的國家，在 2019 年 4 月正式開台。等於至今為止，5G 服務已向消費者開放超過一年。根據行動通訊網路測試分析機構 Opensignal 最新公布的報告，以接上 5G 網路的時間來計算，南韓市佔第一的 SK 電信用戶以 15.4% 的時間搶下第一；第二位則是市佔第三的 LG Uplus(LG U+)，用戶能接上 5G 網路的時間平均為 15.1%。第三位則是韓國電信(KT電信)，用戶平均只有 12.5% 時間能接上 5G 網路。換句話說，有約 85% 的時間南韓選用 5G 方案的用戶，都仍舊只能靠 4G，現實可說是相當殘酷。

行動通訊網路測試分析機構 Opensignal 公布對南韓 5G 網路推進的研究報告，可用率僅 15% 左右(下方為下載速度排名)。(摘自Opensignal官網)

根據 Opensignal 研究報告，上述統計是透過 218095 個裝置在今年 2 月 1 日至 4 月 30 日進行的測試所得來的結果。5G 下載速度上，LG U+ 用戶體驗最佳，平均下載速度達到 237.2 Mbps；SK 電信、KT 則分別是 220.4 Mbps、214.8 Mbps。

根據韓國先驅報（Korea Herald）報導，在 2020 年上半年，南韓三家電信公司對於 5G 相關建設的投資仍舊非常激進，總計投資金額為 4 兆韓元，大約是新台幣 1068 億。而根據韓國 ICT 相關部門統計，在南韓目前 5G 基地台數量大約 115000 座，對比 4G 基地台有 87 萬座來說相對稀少，5G 基地台數量約是 4G 基地台的 13%。

報導指出，截至今年 5 月為止，南韓累積約有 690 萬 5G 用戶，僅占該國行動網路用戶數 6900 萬的 10%。換句話說，南韓 5G 開台 13 個月後，滲透率僅有 10% 左右。報導引述分析師說法預測，南韓 5G 用戶數量在 2020 年底有望達到 1000 萬，原因是屆時將會有更多 5G 手機發表，例如三星 Galaxy Note 20 等等。

而為了進一步拉升 5G 網路速度，南韓業界正在積極呼籲開放 28GHz 5G 頻譜以及推進 SA(獨立組網)商用化的進程。以其他國家為例，美國地區已將 28GHz 的 5G 頻段已經開放商用，日本也計畫在接下來兩個月內開放。Ericsson-LG 首席技術長(CTO) Kwon Kyoung-in 認為這一方面南韓也應該盡快跟上，以展現在此領域的領先者態勢。

台灣地區 5G 服務，中華電信、台灣大哥大以及遠傳電信等電信三強，本周都將開通。加速推進 5G 滲透率無疑將是共同的目標。但是基地台初期的滲透率是否足夠，且是否有夠多的 5G 加值服務能體驗與使用，以及 5G 費率能否為民眾所接受、5G 手機選擇是否夠多等等，都是影響因素。

根據 NCC官方網站統計至 2020 年 4 月 30 日，台灣共有103.561座4G基地台(執照) ，其中中華電信以30,904座(30%占比)位居第一，亞太電信則是11,217座(10%占比)居於最後。根據中華電信以及台灣大哥大公布的數據，他們不約而同都表示計畫在 2020 年底達到 400 0 5G 基地台的設置，三年內達到 1 萬座。若以同樣數據推算遠傳的布局，並加入台灣之星、亞太電信方面的推估數據，並假設 4G 基地台不再增加，2020 年底台灣 5G 基地台數量有望達到 4G 基地台數量的 10% 左右。以電信商的布局主要以 6 都、人潮密集商圈等處為主的規劃，台灣 5G 的推進速度，有望超越南韓的表現，展現後來居上的氣勢。畢竟，根據 Opensignal 統計，台灣 4G 可用率超越 95% 就是當前推進 5G 的最好基本條件(因 5G 商用初期的 NSA 架構底層使用4G網路，因此5G手機必須先連接到4G訊號才能使用5G)。

(科技)